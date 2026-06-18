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Reuters: украинские БПЛА повредили ключевую установку НПЗ в Москве

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Последствия атаки на Московский НПЗ, 18 июня 2026 года
Последствия атаки на Московский НПЗ, 18 июня 2026 года

Украинские беспилотники во время атаки на Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне 18 июня повредили блок переработки нефти "Евро+". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

В состав комплекса входит установка первичной перегонки нефти АВТ-6 мощностью 140 тысяч баррелей в сутки, на которую приходится около 47% мощности первичной переработки завода. По данным собеседников агентства, повреждения также получили резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, трубопроводы и вспомогательное оборудование.

Возможно, что повреждена одна из двух основных установок первичной переработки нефти на предприятии. Именно они обеспечивают сырьём остальные производственные линии завода.

По словам источников Reuters, после предыдущей атаки 16 июня Московский НПЗ приостановил работу и рассчитывал возобновить эксплуатацию комплекса "Евро+" в середине недели. Во время ремонта предприятие работало примерно на половине мощности.

Московский НПЗ – один из ключевых поставщиков топлива для столичного региона. По оценкам экспертов, после двух атак подряд предприятие может не работать ещё несколько дней.

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