Reuters: в Алабаме выявлены факты незаконного детского труда

Агентство Reuters опубликовало 27 апреля выводы специального доклада по результатам проверки трудовой инспекции на предприятии логистическую компанию GLOVIS, подразделения корейского автогиганта Hyundai Motor Group.

Инспекторы, прибывшие по анонимной жалобе одного из сотрудников компании, обратили внимание на юношу, который представился как 18-летний и в недавнем прошлом - выпускник местной школы. При проверке выяснилось, что молодому рабочему не 18, а 16 лет, а его поддельное удостоверение выписано на имя 34-летнего "Фернандо Рамоса", якобы живущего в штате Теннесси. Изготовители удостоверения пренебрегли некоторыми специфическими деталями оформления документа, например, вместо одного правильного шрифта использовали два неправильных.

Всё, что в рабочей карточке было правдой, это название местной средней школы.

Проверявшие чиновники выяснили, что подросток прибыл из Мексики, и совсем недавно ему исполнилось 16 лет. Его документы о проживании и карточка социального страхования выглядели далеко не так, как требует закон. Рабочее место на предприятии он получил в 14-летнем возрасте.

Его оформлением на работу занимался рекрутинговый агент, сотрудник фирмы, каких хватает и в штате Алабама, и в других штатах. Несмотря на то, что некоторые складские или производственные обязанности могут по закону выполняться 16-летними подростками, расследователи утверждают, что рекрутеры нанимали юношу несколько раз ещё до того, как ему исполнилось 16 лет. .

Агентство Reuters обращает внимание на то, что агентства по трудоустройству неоднократно находили работу для этого юноши по крайней мере на трёх других автомобильных предприятиях концерна Hyundai в штате Алабама. Именно Hyundai самый крупный работодатель в производственной сфере в штате Алабама и один из трёх крупнейших работодателей преди промышленных предприятий в Соединёных Штатах. Рабочие места, на которых зарегистрирован Ф. Рамос, попадались на глаза проверяющих во время проверок на многих заводах и фабриках.