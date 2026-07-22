Reuters: в порту Новороссийска запретили ночное движение судов

В порту Новороссийска ввели временный запрет на заход и выход судов в ночное время из-за атак украинских беспилотников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в сельскохозяйственной отрасли.

Ограничения действуют ежедневно с полуночи до пяти часов утра. В остальное время порт продолжает работать в обычном режиме. По словам источников агентства, распоряжение поступило устно, официальных документов грузоотправителям не направляли. Минтранс России и администрация порта на запрос Reuters не ответили.

Новороссийский морской порт – крупнейший в России по объёму грузооборота. Через него проходит до трети российского зернового экспорта. Порт также используется для перевозки нефти, металлов и контейнерных грузов. Он рассматривается как одно из основных направлений для перенаправления экспортного зерна из портов Азовского моря.

Ограничения в Новороссийске последовали за усилением мер безопасности в Азовском море и Керченском проливе, отмечает Reuters. Согласно правительственному распоряжению от 21 июля, судам запрещено становиться на якорь в районах, не защищённых системами ПВО, в портах Азов и Кавказ.

На фоне сообщений о ночных ограничениях работы Новороссийского порта фьючерсы на пшеницу на бирже Euronext с сентября выросли на 4,5%.

Несколькими днями ранее беспилотники атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске во время погрузки нефти. В результате на одном из двух попавших под удар танкеров возник пожар.