Reuters: в Сирии американские войска сбили турецкий дрон

США в четверг сбили на территории Сирии боевой дрон вооруженных сил Турции. Это произошло вблизи места дислокации американских военных в Сирии, заявил Пентагон. Это первый случай поражения войсками США летательного аппарата страны-союзника по НАТО. Об этом сообщило агентство Reuters из Вашингтона и Анкары.



Министерство обороны Турции заявило, что сбитый дрон не принадлежал вооруженным силам Турции, однако министерство на сообщило чьей именно собственностью был уничтоженный беспилотный аппарат.

Представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер сообщил журналистам, что турецкие дроны были замечены при нанесении ударов районе Хасаках утром в четверг примерно в одном километре от расположения войск США.

Спустя несколько часов турецкий дрон появился в небе на расстоянии менее полукилометра от расположения войск США. Его приближение было расценено как угроза. Удар по дрону наносился истребителем F-16.

После инцидента министр обороны США Ллойд Остин разговаривал со своим турецким коллегой. По словам Райдера, беседа была "плодотворной".

Происшествие произошло, как отмечает Reuters, в деликатный момент для отношений между Турцией и США. Вашингтоне рассчитывают, что Турция ратифицирует соглашение о присоединении Швеции к НАТО.

США ранее не сбивали турецкие летательные аппараты. Несмотря на это в отношениях двух стран ощущалась "прохлада". В 2019 году американские войска на севере Сирии оказались под артиллерийским огнем со стороны турецких позиций.