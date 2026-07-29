Reuters: военных США на Ближнем Востоке могут обязать сдать телефоны

Американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке, могут обязать сдать мобильные телефоны из-за опасений, что опубликованные в социальных сетях фотографии и видеозаписи помогут Ирану корректировать удары по объектам США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, командующий американскими силами в регионе адмирал Брэд Купер направил военнослужащим письмо, в котором предупредил об опасности публикации подобных материалов. В документе говорится, что Иран может использовать фото и видео из соцсетей для оценки эффективности своих атак в режиме реального времени.

По словам Купера, распространение такой информации может "стоить жизни американским военным и гражданским" в странах Персидского залива.

Источники Reuters сообщили, что некоторым американским военнослужащим в Иордании уже приказали сдать мобильные телефоны в ближайшие дни. По информации агентства, впоследствии эта мера может быть распространена и на другие страны региона.

Reuters напоминает, что ранее в интернете появилось видео, на котором американские военнослужащие бегут в укрытие во время иранского удара по авиабазе в Иордании. Запись, как сообщалось, была сделана одним из солдат с помощью умных очков Meta.

Подобные ограничения уже вводились после серии утечек геоданных с личных устройств военнослужащих. В 2018 году опубликованная сервисом Strava глобальная тепловая карта активности пользователей позволила определить расположение ряда американских военных объектов и маршруты патрулирования в Ираке, Сирии и Афганистане, после чего Пентагон начал пересматривать правила использования фитнес-трекеров и смартфонов.

Позже расследование Bellingcat и De Correspondent показало, что сервис Polar Flow позволял идентифицировать военнослужащих и сотрудников спецслужб по опубликованным маршрутам тренировок, а в некоторых случаях – установить их место службы и домашний адрес. После публикации компания ограничила работу ряда функций сервиса.