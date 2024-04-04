Рейды БПЛА проведены ночью в Ростовской области и в Украине

Беспилотники совершили налёт на военный аэродром в Морозовске Ростовской области. Об этом информировали губернатор Ростовской области Василий Голубев и местные паблики в Telegram.

Очевидцы сообщали о многочисленных беспилотниках и насчитали более 60 взрывов. В нескольких районах было прервано электроснабжение.

Морозовск – военный аэродром в Ростовской области РФ, расположенный в 3 км к юго-западу от города Морозовска. На аэродроме базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии ВВС РФ (в/ч 75 392 Министерства обороны РФ). На аэродроме базируются фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.



Украинские Военно-воздушные силы сообщают в Telegram-канале, что в ночь на пятницу около полуночи Россия запустила "Шахеды" из оккупированной части Херсонской области в направлении Днепропетровской области.

В дальнейшем, с небольшими интервалами поступали сообщения о запусках групп беспилотников со стороны Херсонской области в сторону Днепропетровской области, в северном направлении.