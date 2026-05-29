Рейтинг Путина вновь упал – даже после смены методики опросов ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) вновь зафиксировал снижение уровня одобрения деятельности президента России Владимира Путина – на 1,9 процентных пункта по сравнению с предыдущей неделей. Согласно данным опроса, работу Путина одобряют 67,5% респондентов.

В середине мая ВЦИОМ, несколько недель подряд сообщавший о падении рейтинга Путина, официально изменил методику – теперь опросы проводятся не только по телефону, но и поквартирным опросом. После этого рейтинг российского президента вырос – на 1,2 процентных пункта, до 66,8%.

Рейтинг публикуется еженедельно по пятницам в 10 утра по Москве, однако 1 мая он не появился, в первый рабочий день после "длинных" выходных результаты опроса также не были опубликованы - до этого рейтинг Путина падал семь недель подряд.

Согласно последним данным ВЦИОМ, на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 73,7% респондентов – на 0,1 процентных пункта меньше, чем на прошлой неделе. Уровень поддержки партии "Единая Россия" также сократился на 0,4 процентных пункта – до 32,7%.