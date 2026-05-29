Ссылки для упрощенного доступа

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Рейтинг Путина вновь упал – даже после смены методики опросов ВЦИОМ

Слушать
2 мин.

Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) вновь зафиксировал снижение уровня одобрения деятельности президента России Владимира Путина – на 1,9 процентных пункта по сравнению с предыдущей неделей. Согласно данным опроса, работу Путина одобряют 67,5% респондентов.

В середине мая ВЦИОМ, несколько недель подряд сообщавший о падении рейтинга Путина, официально изменил методику – теперь опросы проводятся не только по телефону, но и поквартирным опросом. После этого рейтинг российского президента вырос – на 1,2 процентных пункта, до 66,8%.

Рейтинг публикуется еженедельно по пятницам в 10 утра по Москве, однако 1 мая он не появился, в первый рабочий день после "длинных" выходных результаты опроса также не были опубликованы - до этого рейтинг Путина падал семь недель подряд.

Согласно последним данным ВЦИОМ, на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 73,7% респондентов – на 0,1 процентных пункта меньше, чем на прошлой неделе. Уровень поддержки партии "Единая Россия" также сократился на 0,4 процентных пункта – до 32,7%.

  • Ранее комментаторы связывали падение рейтинга Путина с возможным недовольством блокировками в Интернете и растущими экономическими проблемами. В Кремле падение рейтингов российского президента не комментировали.
Этот контент также в категориях
XS
SM
MD
LG