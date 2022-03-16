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Украина

Режиссер Алина Горлова: "Не знаем, как долго сможем выстоять"

Кадр из фильма "Этот дождь никогда не закончится"

Украинский режиссер Алина Горлова сняла документальный фильм про курда Андрея Сулеймана. Герой бежал от войны в Сирии, но она догнала его на родине матери в Донбассе, где Андрей все эти годы работал волонтером Красного Креста. Сегодня сама Алина находится в обстреливаемом российскими войсками Киеве. Она отказалась уезжать, потому что сочла своим долгом помогать согражданам справляться с тяготами войны.

Картина "Этот дождь никогда не закончится" украинско-латвийско-немецкого производства получила первый приз в программе "Балтийский фокус" фестиваля документальных фильмов "Артдокфест", прошедшего в начале марта в Риге. Корреспондент Радио Свобода взяла интервью у Алины Горловой восьмого марта.

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Алина Горлова в программе "Культурный дневник"
by Радио Свобода

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– Алина,вы сейчас в безопасности находитесь?

– Да, я нахожусь в Киеве, в квартире, где мы с моими друзьями решили объединиться и жить вместе, чтобы не переживать друг за друга и чтобы было как-то веселее, что ли.

– Хочу сразу сказать, что мы поддерживаем вас, и мы о вас горюем, и очень за вас болеем. Вы герои, конечно.

Есть болезненные амбиции у врага поиграть во Вторую мировую войну

– Спасибо, нам очень ценна эта поддержка. Но проблема заключается в том, что мы не знаем, к сожалению, как долго мы сможем выстоять. Потому что есть болезненные амбиции у врага поиграть во Вторую мировую войну. И повторить какие-то подвиги, которые, видимо, не дают покоя Путину, которыми он хотел бы гордиться и войти в историю. Поэтому ситуация гораздо сложнее, и, думаю, все это на инстинктивном уровне чувствуют: что человек не будет останавливаться. Сколько мы здесь продержимся, я не знаю. Настроены мы по-боевому, мы не проиграем и не собираемся проигрывать. Но если это все-таки произойдет, я не знаю, что будет дальше. Прибалтика меня очень беспокоит.

Вы не представляете, сколько здесь его людей. Он их не то что не жалеет, они для него вообще ничто. Я общалась с военными, и они говорят: "Мы их победим, но есть один момент: он присылает и присылает новых людей. Мы их убиваем, а он их шлет еще и еще". Этот водопад из людей имеет свою силу, и мы можем в какой-то момент не выдержать этого натиска. Возможно, закончится техника у него. Он долго ее копил. Я понимаю всех, такая безвыходная ситуация, и вроде как никто не может вступиться своей армией на территории Украины.

Северо-западный район Киева, 14 марта 2022 года
Северо-западный район Киева, 14 марта 2022 года

– Европейцы очень боятся атомной войны.

– Мне кажется, что мы можем этот момент только отсрочить. Бояться этого – рационально, но если мы не выстоим, то Путин вступит на их территорию. После Донбасса, после того как тут все произошло, я просто вижу, как начнется в Прибалтике "защита русского населения". Этих людей уже даже не будет никто спрашивать. Нас же тоже никто не спросил ни о чем.

– Давайте поговорим о вашем фильме. Он, в общем-то, тоже о войне. Расскажите, пожалуйста, историю вашего героя Андрея Сулеймана.

– Он жил в Сирии, в городе Хасеке. Его мама – украинка, отец курд. Они познакомились в Донбассе еще во времена Советского Союза, когда с Востока к нам приезжали учиться на нефтеперерабатывающие специальности. Отец Андрея встретил Галину, его маму, и у них произошла большая любовь. Он решил ее увезти в Сирию, в Курдистан. Нужно понимать, что курды – не арабы, они более светские люди, не заставляют своих женщин носить платки, женщины работают, у них достаточно развито равноправие. Они приняли маму Андрея, и там он и родился. Они там прожили более двадцати лет. Там родился еще его младший брат. Когда началась война, Андрею было 16 лет, и пришлось экстренно уезжать. Они не могли, естественно, ничего лучше придумать, как выехать туда, где у них был дом, то есть в Донбасс. Меньше чем через год начались военные действия и там. И в этот момент люди стали организовывать разные гражданские инициативы, думать, чем они могут помочь, и таким образом Андрей попал в Красный Крест волонтером, где он, собственно, работает до сих пор.

– Сейчас он работает там?

Когда была война в Сирии, они договорились даже с ИГИЛом

– Здесь очень интересный момент. Я попыталась поговорить с Андреем, но, к сожалению, он эвакуировался в Славянск. Я хотела спросить, чем конкретно сейчас занимается Красный Крест. Я планирую до него достучаться и узнать, как там обстановка, потому что очень сильно не хватает сейчас их присутствия. Я не знаю вообще, куда они делись. То есть, по сути, мы сейчас занимаемся тем, чем должен заниматься Красный Крест. Эвакуируем, например, бабушку из квартиры, сажаем в автобус, который едет в Западную Украину. Или покупаем ей лекарство. Или еды покупаем людям, которые с детьми сидят и не могут выйти по каким-то причинам, или просто у них нет денег. Мы выполняем сейчас работу за них. Где они? Почему они не присутствуют сейчас здесь? Я не понимаю. Возможно, они сейчас в процессе переговоров, ищут возможности договориться об организации коридоров или еще чего-нибудь. Потому что, когда была война в Сирии, они договорились даже с ИГИЛом. И они смогли зайти в Ракку, которая была полностью занята ИГИЛом. Поэтому сейчас мы их очень сильно ждем, они делают прекрасные вещи.

Кадр из фильма "Этот дождь никогда не закончится"
Кадр из фильма "Этот дождь никогда не закончится"

– Более подробных сведений об Андрее у вас нет?

– Я знаю, что у него все хорошо, он вывез свою семью из города возле линии фронта в более безопасное место. Чем он занимается, я не могу узнать пока. Тут, понимаете, какая история сейчас: очень оборваны коммуникации со всеми. Во-первых, все очень заняты чем-то, все быстро перемещаются, и я даже не всегда знаю, где мои друзья. Уехали ли они уже за границу, или они еще где-то на западе Украины.

– Вы стали снимать Андрея, не зная, как будут разворачиваться события?

– Да, абсолютно. Изначально у меня была достаточно скромная идея снять короткометражку про Донбасс. Я хотела сделать черно-белый фильм, придумала визуальное решение. Хотела снять фильм про молодого парня из этого региона. В процессе поиска мы встретили Андрея Сулеймана. Когда мы услышали его историю, то начали показывать проект по маркетам и индустриальным платформам. И в самом начале познакомились с [латвийским продюсером] Илоной Бичевской, которая сразу увидела в этом фильме потенциал и присоединилась к нам.

– Когда вы снимали, как он возит гуманитарку в Донецк и Луганск, как расстается с девушкой, вы еще не знали, что ваша дорога заведет вас в Сирию?

Они говорили, что никогда подобного не снимали, потому что в их культуре это не принято

– Это мы как раз предполагали. Но мы не знали, что дорога заведет нас в Ирак и Германию. Мы не предполагали масштаба их семьи, которая разбросана по миру.

– Каков был ваш маршрут? Его отец умер? ..

Алина Горлова
Алина Горлова

– Да. В Украине. Он вез его в Сирию. В самолет положили тело, привезли в Иракский Курдистан, и оттуда уже на машине перевезли через границу с Сирией, чтобы похоронить на родной земле. Суть заключалась в том, что Андрея не пустили в Сирию, он так и не смог туда попасть. Это не очень явно видно в фильме. Проблема была в том, что у них идет мобилизация, и он не хотел попасть в воинские ряды, государственные сирийские, мы с вами знаем почему. Поэтому мы вели похоронную процессию до моста через Тигр, и там уже, на той стороне, ее встретила сирийская группа, с которой мы изначально договорились. Процесс перевозки тела был очень длительный, мы не спали больше тридцати часов, пока все это снимали, и хорошо, что на той стороне процессию встретила группа со свежими силами и смогла все это запечатлеть.

– Кто снимал на той стороне, сирийцы?

– Да, сирийцы, два оператора, Хейбар Отман и еще один парень, они есть в титрах. Они говорили, что никогда подобного не снимали, потому что в их культуре это не принято. Но все равно все согласились, что для фильма это нужно.

– Таким образом фильм из украинского стал по большей части сирийским, он переместился в "третий мир".

Уже непонятно, где первый мир, где третий, все смешивается

– По большому счету, да, никто не ожидал этого. Мы были изначально не готовы к такому фильму. Если бы нам вначале кто-то сказал, что нам придется снять такое кино, не знаю, поверили бы мы сами, что сможем его сделать. Но все происходило постепенно, и нам не оставалось ничего другого, как решать, как нам снимать. И большое спасибо нашим копродюсерам, потому что без них мы бы сами вряд ли смогли снимать в других странах.

– Когда я смотрела фильм, у меня возникло ощущение, усиленное нашими нынешними знаниями, что война с ее последствиями и разрушениями, которую вы запечатлели в Сирии, двигается из "третьего мира" в "первый".

– Да, и уже непонятно, где первый мир, где третий, все смешивается. Наши люди бегут в Польшу, в другие страны, и я знаю, что в Польше люди уже тоже очень нервничают и думают, куда им дальше бежать. Может произойти масштабное переселение народов, если Россия продолжит свои великодержавные попытки восстановить то, что невозможно восстановить.

Кадр из фильма "Этот дождь никогда не закончится"
Кадр из фильма "Этот дождь никогда не закончится"

– Меня задела реплика одного из иракцев, курдов. Он спросил у Андрея: "Что там за люди живут? Толерантные?" И Андрей ответил: "Когда как". Я довольно много писала о недавнем европейском миграционном кризисе. Мы задавали вопрос латвийским властям, политикам, простым людям: "Как вы относитесь к беженцам?" К ближневосточным беженцам все относятся плохо. А к украинским заранее уже готовы были отнестись хорошо. А как вы считаете, стирает ли беженство национальность?

Невозможен никакой диалог с большей частью населения Российской Федерации, это как коллективный Путин какой-то

– Да думаю, что не стирает, в том-то и дело. Вы же сами и ответили на этот вопрос. В Украине тоже люди по-разному реагируют. Просто мне кажется, что люди тогда в Европе, и у нас в Украине не понимали, что это такое. И, к сожалению, когда ты это сам видишь, ты понимаешь, что это люди не прибежали просто просить денег или использовать шанс поселиться в Европе и жить за чужой счет, что это не их выбор, что на самом деле они не хотели бы никуда ехать. Наши герои не собирались никуда уезжать и до последнего сидели в своих домах. И вот когда ты, наконец, видишь полную картину, когда это происходит рядом с тобой, у тебя меняется к этому отношение. Потому что ты понимаешь, что это может произойти и с тобой тоже, и ты перекладываешь их опыт на свой.

Я сейчас мало смотрю уже что-либо из России, потому что невозможен никакой диалог с большей частью населения Российской Федерации, это как коллективный Путин какой-то. Тем не менее я смотрела интервью с людьми из Ростова, который находится в 80 км от границы с Украиной, и у них совершенно другое мнение на этот счет. Там было гораздо меньше людей, которые поддерживают Путина. Конечно, это определенная выборка, но, даже несмотря на это, у людей гораздо больше открыты глаза на сложившиеся обстоятельства. Они видят, очень близко к этому находятся и понимают, как это выглядит на самом деле. Они там не хотят войны так, как люди в России, которые находятся черт-те где за тысячу километров и которых это пока еще не касается. Пока еще.

Кадр из фильма "Этот дождь никогда не закончится"
Кадр из фильма "Этот дождь никогда не закончится"

– Вы считаете, что людей, зомбированных пропагандой, к реальности может вернуть только непосредственный острый тяжелый опыт?

– Да, я думаю именно так.

– Вы снимали военный парад. Потрясающая армия у вас, она в фильме выглядела очень впечатляюще, может быть, до войны довольно милитаристски.

– Да. Видите, как меняется взгляд.

– То есть вы осознанно давали такой контекст?

Мы будем держаться до последнего, что нам еще остается

– Да, была милитаризация, безусловно. Я не закладывала негативного отношения, но это была сцена про милитаризацию. Но вот белорусы признавались, что, когда смотрели эту сцену, чувствовали, наоборот, спокойствие, они видели, что эта страна защищена. У белорусов с их опытом было другое отношение к этим кадрам. Мы будем держаться до последнего, что нам еще остается. Просто цена… Главный вопрос, который сейчас есть у всех украинцев. Все говорят: "Мы знаем, что мы победим, но какую цену мы заплатим?" Нам от него плохо и хочется плакать каждый день.

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