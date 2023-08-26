Режиссер Глеб Панфилов умер на 90-м году жизни

Режиссер, народный артист РСФСР Глеб Панфилов скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.

"К сожалению, скончался великий режиссер, друг нашего театра Глеб Анатольевич Панфилов", – сказал Варшавер. Он добавил, что последние месяцы Панфилов восстанавливался после болезни.

В мае сообщалось, что он был госпитализирован в реанимацию Одинцовской больницы с инсультом. После чего, по словам Варшавера, у него также обнаружили воспаление легких.

Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В ранние годы работал на свердловском телевидении, где снял несколько фильмов.

В 1966 году Панфилов начал работать на "Ленфильме", где снял свой первый художественный фильм "В огне брода нет" . Этот фильм получил главный приз фестиваля в Локарно. В 1970 году снял фильм "Начало" с актрисой Инной Чуриковой в главной роли. Во время съемок они поженились.

В 1977 году Панфилов начал работать в киностудии "Мосфильм", где снял фильм "Тема" – он получил главный приз Берлинского кинофестиваля. В 1990 году снял фильм "Мать" и был награжден Каннским призом за художественный вклад в кинематограф.