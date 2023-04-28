Режиссер Теодор Ушев отказался от награды Московского кинофестиваля

Болгарский режиссер и аниматор Теодор Ушев отказался от награды Московского кинофестиваля, которую ему присудили за фильм "Фи 1.618".

Так как режиссер находится не в России, организаторы кинофестиваля попросили Ушева записать видео со своим выступлением. В видеообращении режиссер обратился к жюри на русском, английском и болгарском языках.

"При любых других обстоятельствах я был бы счастлив принять эту статуэтку – она символизирует победу добра над злом. Но сегодня здесь, в этой стране, в прекрасной Москве добро и зло поменялись местами. Я не могу принять эту награду в городе, из которого отдается приказ убивать детей, женщин и стариков", – сказал Ушев.

Как отмечает Болгарская служба Радио Свобода, это видео во время церемонии награждения в итоге не показали. Вместо этого со сцены прозвучали слова о том, что создатели фильма не смогли присутствовать на церемонии, и награда будет вручена им позже.