Российский кинорежиссёр Кантемир Балагов объявил об уходе из кино

Российский кинорежиссёр Кантемир Балагов заявил, что больше не будет работать в вино. "Я всё, закончился. Два фильма более чем достаточно", - написал Балагов на своей странице в твиттере, после чего удалил аккаунты в соцсетях. Других комментариев от него не поступало.

Кантемиру Балагову 31 год, он выпускник мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете. Его дебютный полнометражный фильм "Теснота" получил в 2017 году приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.

Спустя два года второй фильм Балагова, "Дылда", получил в Каннах две премии в программе "Особый взгляд" - тот же приз ФИПРЕССИ и приз за лучшую режиссуру. Кроме того, "Дылда" была признана лучшим фильмом на иностранном языке по версии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса, выиграла главный приз Женевского международного кинофестиваля и получила две награды, за лучший сценарий и лучшую операторскую работу, Азиатско-Тихоокеанской кинопремии.

После полномасштабного вторжения российских войск на украинскую территорию Балагов поддержал Украину и уехал из России в США, где планировал снять дебютный полнометражный англоязычный фильм.