В Ленинградской области у посёлка Токсово найден мёртвым режиссёр Большого драматического театра им. Товстоногова Александр Никаноров, сообщают со ссылкой на анонимные источники издания "Мэш на Мойке" и "Фонтанка". Он исчез 21 сентября, поисками занимались добровольческие отряды и полиция.

40-летний Никаноров — выпускник мастерской Анатолия Праудина в Санкт-Петербургской госакадемии театрального искусства, он работал в БДТ с 2014 года. Там он поставил три самостоятельных спектакля, был ассистентом и вторым режиссёрам в спектаклях Андрея Могучего, Виктора Крамера, Владимира Панкова, Виктора Рыжакова, Яна Фабра.

Обстоятельства его смерти не сообщаются. В БДТ сообщали, что режиссёр ушёл из дома без документов и телефона. Ранее несколько городских изданий утверждали, что в квартире Никанорова найдена предсмертная записка, в которой он просил никого не винить в своей гибели.