Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Режиссёр петербургского Большого драматического театра Александр Никаноров найден мёртвым

В Ленинградской области у посёлка Токсово найден мёртвым режиссёр Большого драматического театра им. Товстоногова Александр Никаноров, сообщают со ссылкой на анонимные источники издания "Мэш на Мойке" и "Фонтанка". Он исчез 21 сентября, поисками занимались добровольческие отряды и полиция.

40-летний Никаноров — выпускник мастерской Анатолия Праудина в Санкт-Петербургской госакадемии театрального искусства, он работал в БДТ с 2014 года. Там он поставил три самостоятельных спектакля, был ассистентом и вторым режиссёрам в спектаклях Андрея Могучего, Виктора Крамера, Владимира Панкова, Виктора Рыжакова, Яна Фабра.

Обстоятельства его смерти не сообщаются. В БДТ сообщали, что режиссёр ушёл из дома без документов и телефона. Ранее несколько городских изданий утверждали, что в квартире Никанорова найдена предсмертная записка, в которой он просил никого не винить в своей гибели.

Форум

В Нагорном Карабахе прекращён огонь
Embed
В Нагорном Карабахе прекращён огонь

No media source currently available

0:00 0:10:25 0:00

В Нагорном Карабахе прекращён огонь

На условиях Азербайджана

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG