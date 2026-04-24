Режиссёр Юрий Мамин внесён в реестр "иноагентов"

Режиссёр Юрий Мамин включён в реестр "иностранных агентов", следует из обновлённого списка Министерства юстиции России. Среди известных фильмов Мамина – "Фонтан", "Праздник Нептуна", "Окно в Париж".

В перечень также вошли сценарист Юрий Тепляков, Наталья Гоголева (Касимова), проект "Антиимперский блок народов" и литературное медиа "Слова вне себя".

По версии Минюста, Мамин и Тепляков распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей и их политике, а также выступали против войны с Украиной. Ведомство также утверждает, что Тепляков призывал к нарушению территориальной целостности России.

В список добавлены и две компании – ООО "Яшма" и "Торговые инвестиции", учреждённые бывшим мэром Плёса Алексеем Шевцовым, ранее признанным "иноагентом".

Минюст указал, что проект "Антиимперский блок народов", по его оценке, "отождествлял Россию с террористической организацией", а медиа "Слова вне себя", принадлежащее иностранной компании, оказывало информационную поддержку лицам, уже включённым в реестр.

Законодательство об "иноагентах" появилось в России в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью.

Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.

Впоследствии появилась возможность признавать агентами СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.



