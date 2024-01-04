Режиссёра из Бурятии дважды за месяц оштрафовали за дискредитацию армии

Октябрьский районный суд Улан-Удэ оштрафовал на 30 тысяч рублей бурятского кинорежиссёра-документалиста Артёма Бурлова по административной статье о дискредитации армии России. Об этом он сообщил редакции Сибирь.Реалии.

По словам местной правозащитницы Надежды Низовкиной, суд рассмотрел протокол 28 декабря, не уведомив её и самого Бурлова о заседании.

Это уже второе наказание для режиссёра по статье о дискредитации за месяц — 6 декабря Железнодорожный суд Улан-Удэ оштрафовал его на 35 тысяч рублей. Теперь против кинорежиссера могут возбудить уголовное дело о повторной дискредитации российской армии. Свое преследование Бурлов считает политически мотивированным.

В октябре прошлого года Бурлов сообщал о том, что в отношении него ведется проверка по уголовной статье о "дискредитации". Участковый полиции пытался связаться с журналистами издания "Люди Байкала", чтобы поговорить с ними о высказываниях режиссера.

По подсчетам Сибирь.Реалии, в 2023 году полиция не менее пяти раз пыталась оштрафовать Артёма Бурлова по статье о "дискредитации" (дважды материалы возвращались в МВД, одно дело прекратили за отсутствием правонарушения).

Бурлов писал о том, что жителей Бурятии "отправляют на убой прогнившие изнутри чиновники, чьи дети прячутся за границей". В сентябре 2023 года Бурлова оштрафовали на 100 тысяч рублей по уголовному делу о клевете на родственников министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой. Рижессёр написал, что её родственники уехали в США, чтобы избежать мобилизации.