Режиссёра Сокурова не выпустили из России в Финляндию

Российские пограничники не пропустили через границу с Финляндией кинорежиссёра, члена Совета по правам человека Александра Сокурова.

Об этом сообщила в фейсбуке журналист Ксения Ларина со ссылкой на самого Сокурова. Она же приводит фрагмент обращения самого режиссёра.

Сокуров направлялся на конференцию в Милан. Как утверждается, его продержали несколько часов на границе с Финляндией и в конце концов отказались пропустить. Режиссёр, как утверждается, уже вернулся в Петербург.

Комментариев погранслужбы пока нет. Сам Сокуров в своём обращении пишет, что начальник смены заявил ему, что речь идёт об исполнении распоряжения главы правительства Михаила Мишустина.

В России сейчас официально ограничен выезд из страны через сухопутные погранпереходы, поскольку по-прежнему не отменено постановление правительства, принятое в 2020 году в связи с пандемией. При этом по ряду уважительных причин выезд возможен. Связан ли отказ в выезде Сокурову с этими ограничениями, или же с другими причинами, пока не ясно.

В декабре на заседании СПЧ с участием Владимира Путина Сокуров публично поспорил с президентом, в частности, о Северном Кавказе и других проблемах России.