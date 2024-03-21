Резолюция об искусственном интеллекте принята Генассамблеей ООН

Генеральная Ассамблея ООН 21 марта приняла первую в истории резолюцию о глобальном регулировании развития и применения технологий искусственного интеллекта. В документе, разработанном Соединёнными Штатами, говорится, о необходимости создания единой международной системы регулирования искусственного интеллекта. Генассамблея приняла резолюцию единогласно. Об этом сообщил "Голос Америки".



Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд после заседания Генеральной Ассамблеи ООН вышла к журналистам. Она поделилась своими аргументами в пользу принятия такой резолюции.

"Почему эта организация, которой приходится рассматривать такое множество экзистенциальных вопросов, должна заниматься и искусственным интеллектом? Ответ прост — потому что искусственный интеллект экзистенциален, — сказала Томас-Гринфилд. — И не только с точки зрения опасности, которую он представляет — но и тех возможностей, которые он даёт".

Искусственный интеллект уже используется для диагностики заболеваний и прогноза природных катаклизмов, он помогает фермерам выращивать больше сельхозпродуктов и учителям учить большее количество школьников, сказала американский дипломат.

В четверг, 21 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал принятие резолюции Генассамблеей ООН.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать с правительствами и другими партнерами, чтобы гарантировать, что проектирование, разработка, внедрение и использование новых технологий, включая искусственный интеллект, безопасны, надежны и заслуживают доверия".