РФ атаковала дронами и ракетами Николаевскую и Одесскую области

Российские войска в ночь на 10 апреля атаковали территорию Украины 17 беспилотниками. 14 из них удалось сбить над Николаевской и Одесской областями, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Российская армия также нанесла удар по Украине двумя крылатыми ракетами "Искандер-К" и ракетой "Искандер-М". Дроны и ракеты были запущены из аннексированного Крыма.

Глава Одесской области Олег Кипер сообщил, что целью атаки дронов и ракет были объекты энергетической и транспортно-логистической инфраструктуры Одессы. Пострадали два сотрудника транспортного предприятия. Повреждены энергетический объект, частный дом и несколько автомобилей.

В Николаевской области в результате российского удара повреждён объект энергетической инфраструктуры, возникли перебои с подачей электроэнергии. В Очакове, написал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, обломки сбитого беспилотника вызвали пожар. В обоих случаях люди не пострадали.

В результате российской атаки в ночь на 10 апреля повреждено оборудование на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго", сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу компании. Аварийно отключалась электроэнергия в Николаевской и Херсонской областях.

Предыдущей ночью в результате атаки беспилотниками было повреждено оборудование на двух подстанциях "Укрэнерго".

На днях министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в результате российских обстрелов за последние недели были повреждены до 80 процентов тепловых электростанций и более половины гидроэлектростанций Украины. Российские войска используют взрывные дроны и ракеты, чтобы нанести как можно больший урон при каждом ударе, сказал министр.

Как писала газета The Financial Times, в последние несколько недель, российские войска, вероятно, изменили тактику, выбирая в качестве целей электростанции в менее защищенных, чем, например, Киевская область, регионах.