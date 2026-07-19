РФ атаковала Украину 41 ракетой. Основной удар пришёлся на Киев

Российские военные в ночь на 19 июля нанесли массированный ракетный удар по Киеву. В течение часа по столице Украины были выпущены несколько десятков ракет разных типов, главным образом баллистические. Возникли пожары, есть жертвы.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, это одна из крупнейших атак на Киев с начала войны.

При этом только в июле Киев подвергался массированным атакам уже четыре раза.

По последним данным властей, погиб один человек, 16 получили ранения.

Как сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), под удар попали пять районов столицы Украины: Соломенский, Шевченковский, Святошинский, Деснянский и Днепровский. Мэр Киева Виталий Кличко подробно сообщил о разрушениях. В Соломенском районе загорелся пятиэтажный жилой дом, там же горело нежилое здание. В том же районе горел супермаркет. В Шевченковском районе был повреждён многоэтажный жилой дом и нежилые помещения, в Днепровском районе - ТРЦ.

Во время обстрела взрывной волной был повреждён наземный вестибюль станции метро "Лукьяновская", сообщили власти Киева.

Украинская служба Радио Свобода опубликовала фотографии разрушенной вследствие российской атаки на Киев квартиры одного из жителей столицы Украины. Как передаёт корреспондент Радио Свобода, год назад в этот же дом в Соломенском районе Киева попала российская ракета. В результате удара 17 июня 2025 года был разрушен один подъезд жилого дома, тогда погибли 28 человек

В Бучанском районе Киевской области возник пожар после удара по складским помещениям. Удары также наносились по Одесской области.

В Минобороны России заявили, что целями ударов были предприятия военной промышленности и логистические центры в Киеве и Киевской области. В сообщении названы четыре военных предприятия, а также склад "Новой почты" в Киеве и логистический центр в Киевской области.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия за ночь выпустила по Украине 41 ракету и 125 беспилотников, 23 ракеты сбить не удалось. Главным образом удары наносились по Киеву, но сколько именно ракет было выпущено именно по столице, в сообщении не говорится.



