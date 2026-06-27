РФ и Украина обменялись пленными гражданскими лицами

Россия и Украина обменялись пленными гражданскими лицами. Об этом сообщила российский омбудсмен Яна Лантратова. По ее словам, в Россию вернулись пять жителей Курской области и два жителя других регионов.

В Украине подтвердили обмен. "На родину вернулись украинцы в возрасте от 35 до 66 лет. Всех их россияне незаконно задержали в 2022 году во время оккупации Мариуполя, Киевской, Харьковской, Запорожской и Луганской областей. Что касается Киевской области – это именно Бучанский район, где оккупанты в 2022 году совершали зверства", – написал украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он уточнил, что одного из вернувшихся сегодня в Украину российские власти задержали из-за сыновей, которые служат в ВСУ, а другого похитили прямо на улице. Среди освобожденных также доброволец, который в 2022 году присоединился к бригаде парамедиков "Ангелы Тайры" в Мариуполе.

С начала полномасштабной войны российские власти незаконно удерживают в плену более восьми тысяч гражданских на оккупированных территориях Украины и в России, говорится в опубликованном на прошлой неделе докладе украинских правозащитных организаций и независимых экспертов из Норвегии.

Авторы исследования считают, что речь идет о системной практике задержаний и похищений, направленной на подавление любого несогласия. Среди задержанных – чиновники, учителя, врачи, предприниматели, общественные активисты и священники. По данным правозащитников, многих в заключении подвергают пыткам.