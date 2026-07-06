РФ нанесла массированный удар по Киеву и области: более 10 погибших

Российские военные в ночь на 6 июля нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области. По последним данным, погибли 11 человек, десятки ранены. Это уже второй массированный удар по столице Украины за последние дни.

В Минобороны России заявили, что нанесли "массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами" в ответ на атаки ВСУ. В результате российского удара, как утверждается, поражены "предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях".

Киев

По словам главы городской военной администрации Тимура Ткаченко, в результате российского удара погибли 10 человек, еще 46 пострадали, в том числе пятеро детей. Работы по ликвидации последствий продолжаются более чем в 20 местах.

"Самая сложная ситуация в Дарницком и Подольском районах, где россияне прямой наводкой попали по жилым многоэтажкам", – написал он.

Всего повреждены или разрушены 15 жилых домов. Как соощили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), продолжаются спасательные работы на месте попадания в девятиэтажный дом в Подольском районе, где произошло разрушение с девятого по пятый этажи. Под завалами могут находиться люди.

Кроме того, по данным ведомства, продолжается ликвидация последствий в Подольском, Дарницком, Голосеевском и Оболонском районах, где также повреждены жилые дома и горят склады.

Киевская область

Глава областной военной администрации Николай Калашник сообщил об одном погибшем и 15 пострадавших после российской атаки. Среди пострадавших – девочка в возрасте девяти месяцев. По его словам, количество раненых может увеличиться. Наиболее сложная ситуация – в Вишнёвом Бучанского района, отметил он.

На отдельных участках железной дороги области временно изменили маршрут движения. Ограничения касаются поездов Харьков – Холм, Каменец-Подольский – Киев, Холм – Харьков, Днепр – Ивано-Франковск и Львов – Лозовая. На фастовском направлении власти организовали автобусное сообщение между Бояркой и Киевом.

Одесская область

Российские военные также ударили по гаражным помещениям в Одессе, произошел пожар. Еще по одному адресу поврежден частный жилой дом, пострадал один человек.

Воздушные силы ВСУ заявили, что за ночь были сбиты или подавлены 38 из 68 российских ракет и 326 из 351 беспилотника. Независимых данных нет.



В результате предыдущего российского удара по Киеву в ночь на 2 июля погиб 31 человек, более ста пострадали.