РФ нанесла удары по железнодорожной инфраструктуре Украины

Российские военные утром 25 апреля нанесли ракетные удары по по меньшей мере 5 железнодорожным станциям в центре и на западе Украины. Об этом сообщает государственная железнодорожная компания Украины и главы администраций ряда областей.

По данным главы "Укрзализницы" Александра Камышина, есть пострадавшие, задержаны как минимум 16 пассажирских поездов. Повреждены тяговые подстанции, из-за чего пропал ток в контактной сети на участках Шепетовка – Казатин, Жмеринка – Казатин, Казатин – Фастов. Это стратегически важные участки железной дороги, связывающие Киев и центральные районы Украины с западной частью страны.

Об обстреле железнодорожных объектов сообщили главы администраций Ровенской, Винницкой, Львовской областей. Удары нанесены по станциям в Жмеринке, Казатине, а также Красном Львовской области.

Как отмечает "Украинская правда" , разрушая железнодорожную инфраструктуру, Россия, вероятно, пытается затруднить поставки военной техники от западных стран.

Сообщается также, что вечером 24 апреля были нанесены несколько ракетных ударов по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг Полтавской области. 1 человек погиб. Минобороны России подтвердило факт этих ударов, заявив, что "высокоточным оружием большой дальности на северной окраине города Кременчуг уничтожены объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск". Об ударах по железной дороге в сводке не говорится.