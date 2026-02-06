РФ приостановила выдачу российских паспортов на территории Абхазии

Посольство России в самопровозглашённой Республике Абхазия сообщило о приостановлении выдачи внутренних российских паспортов на территории республики.

Пункты выдачи российских паспортов на территории Абхазии были развёрнуты в январе 2025 года. В российской дипмиссии заявили, это было сделано "с целью создания максимально комфортных условий для граждан" Абхазии. Многие из жителей региона имеют российское гражданство.

Однако, как отмечается, абхазские политические деятели, включая депутатов Народного Собрания, поставили под сомнение законность функционирования таких пунктов. "В этой связи деятельность по выдаче гражданам Республики Абхазия указанных документов будет перенесена на территорию Российской Федерации", – сказано в сообщении посольства России.

В мае 2025 года президент РФ Владимир Путин своим указом упростил получение российского паспорта для жителей непризнанных Абхазии и Южной Осетии. Согласно документу, им не нужно соблюдать требования по постоянному проживанию в России, знанию русского языка и истории страны. Они могут подать заявление на получение российского гражданства в посольства и им необязательно ехать в Россию.

Абхазия и Южная Осетия (в советское время – автономные республика и область в составе Грузии) провозгласили независимость в начале 1990-х. Тогда независимость не признали ни Грузия, ни другие государства мира, включая Россию.

С 2008 года после пятидневной российско-грузинской войны независимость регионов признали Россия и еще четыре государства. Грузия считает сепаратистские Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией. Подавляющее большинство стран мира по-прежнему считают их частью территории Грузии.