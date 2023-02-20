РФ упростила процедуру выдачи виз для граждан Северной Кореи и Ирана

Правительство России упростило процедуру получения виз для граждан Северной Кореи, Ирана и ещё ряда государств, большинство из которых расположены в Азии. Теперь они смогут получать въездные документы сразу на полгода на основании бронирования гостиницы или "иного средства размещения".

Всего распоряжение правительства касается девятнадцати стран. Кроме Северной Кореи и Ирана, это Китай, Индия, Саудовская Аравия, Кувейт, Турция, Мексика, Сербия, Таиланд, Филиппины, Малайзия, Индонезия, Бахрейн, Бруней, Камбоджа, Лаос, Мьянма и Оман.