РФ вернула из плена троих лётчиков, Украина 45 защитников "Азовстали"

Из украинского плена в Россию возвращены трое военных лётчиков. Об этом сообщило в субботу Минобороны России, отметив, что это произошло "в результате сложного переговорного процесса", а лётчикам " в плену грозила смертельная опасность". Это стандартные формулировки, других подробностей не приводится.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в тот же день сообщил, что из российского плена Украине удалось вернуть 45 военнослужащих национальной гвардии, защищавших Мариуполь. "Это 42 защитника и три защитницы "Азовстали". Все они - нацгвардейцы из подразделения, созданном 9 лет назад на азовских берегах. 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров" - написал Ермак.

Ни российская, ни украинская сторона формально не называют случившееся обменом пленными.

В Мариуполе в мае прошлого года были взяты в плен более двух тысяч украинских военных, в том числе бойцов полка "Азов". За прошедшее время многие защитники Мариуполя, в том числе командиры частей, державших оборону в городе, были освобождены в результате серии обменов пленными.