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RFI: Во Франции новая волна сильной жары. "Не двигайтесь и охлаждайтесь"

Зайти в фонтан на городской площади, чтобы остыть стало обычным делом в необычайно жаркие дни в конце этого лета. Колмар, восток Франции, 21 августа 2023

Во Францию пришла новая волна жары, которая, по словам метеорологов, вероятно, станет самой сильной за всю историю наблюдений в стране. Со вторника, 22 августа, в четырех департаментах будет объявлен красный уровень погодной опасности, еще в 49 – оранжевый. Ожидается, что температура воздуха поднимется до 42°C в тени. Об этом сообщает радио RFI

Со вторника, 22 августа, национальная метеорологическая служба Météo-France объявит в четырех департаментах – Рона, Дром, Ардеш и Верхняя Луара – красный, самый высокий, уровень погодной опасности. Еще в 49-ти он будет оранжевым.

В понедельник, 21 августа, оранжевый уровень погодной опасности был зарегистрирован в 50 из 96 департаментов материковой Франции.

Министерство внутренних дел порекомендовало «отказаться от любой физической активности», максимально много времени оставаться в прохладных помещениях или в помещениях с кондиционером и "регулярно охлаждаться".

Относительная прохлада с температурой ниже 30°C пока сохраняется на cевере. На северо-западе, в Бретани пока до 25°C. В остальных частях в остальных регионах Франции – держится жара с температурой выше 34°C.

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