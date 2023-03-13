США, Великобритания и Австралия подписали соглашение о субмаринах

На базе ВМС США в Сан-Диего, Калифорния, президент США Джо Байден, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о трёхстороннем сотрудничестве в строительстве подводных лодок с ядерными двигателями.

Байден назвал этот проект частью обязательства по обеспечению свободы и открытости Индо-Тихоокеанского региона совместно с наиболее надежными союзниками США.

По словам Сунака, "впервые это будет означать, что три подводных флота, действуя совместно в Атлантике и на Тихом океане, будут обеспечивать свободу наших океанов".

Соглашением предусмотрено, что США поставят Австралии три ударные субмарины класса Virginia с ядерными силовыми установками. Их построит к началу следующего десятилетия компания General Dynamics. Австралия также получит возможность приобрести еще две такие подводные лодки, сообщает "Голос Америки".

Великобритания и Австралия, на основе британского проекта и новейших американских технологий, начнут строить субмарины нового класса AUKUS для своих нужд. Строительство будут вести компании BAE Systems и Rolls-Royce. Представитель австралийского министерства обороны, на финансирование этого проекта к 2055 году будет затрачено 245 млрд долларов США.

Соглашением предусмотрено, что американские и британские подводные лодки не позднее 2027 года на ротационной основе будут базироваться в Западной Австралии, для помощи в обучении австралийских моряков и в целях сдерживания.

В рамках этого соглашения США впервые с 1950-х годов поделятся технологиями строительства ядерных двигателей для подводных лодок.