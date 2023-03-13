Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

США, Великобритания и Австралия подписали соглашение о субмаринах

Британский премьер Риши Сунак с президентом США Джо Байденом и премьером Австралии Энтони Альбанезе на базе ВМС США в Сан-Диего (штат Калифорния), 13 марта 2023

На базе ВМС США в Сан-Диего, Калифорния, президент США Джо Байден, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о трёхстороннем сотрудничестве в строительстве подводных лодок с ядерными двигателями.

Байден назвал этот проект частью обязательства по обеспечению свободы и открытости Индо-Тихоокеанского региона совместно с наиболее надежными союзниками США.

По словам Сунака, "впервые это будет означать, что три подводных флота, действуя совместно в Атлантике и на Тихом океане, будут обеспечивать свободу наших океанов".

Соглашением предусмотрено, что США поставят Австралии три ударные субмарины класса Virginia с ядерными силовыми установками. Их построит к началу следующего десятилетия компания General Dynamics. Австралия также получит возможность приобрести еще две такие подводные лодки, сообщает "Голос Америки".

Великобритания и Австралия, на основе британского проекта и новейших американских технологий, начнут строить субмарины нового класса AUKUS для своих нужд. Строительство будут вести компании BAE Systems и Rolls-Royce. Представитель австралийского министерства обороны, на финансирование этого проекта к 2055 году будет затрачено 245 млрд долларов США.

Соглашением предусмотрено, что американские и британские подводные лодки не позднее 2027 года на ротационной основе будут базироваться в Западной Австралии, для помощи в обучении австралийских моряков и в целях сдерживания.

В рамках этого соглашения США впервые с 1950-х годов поделятся технологиями строительства ядерных двигателей для подводных лодок.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG