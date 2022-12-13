Российская служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила казахстанскому изданию "Власть" несколько уведомлений с требованием удалить с сайта новости о российском вторжении в Украину. Редакция отказалась, издание пообещали заблокировать в России в случае неисполнения требований.

Роскомнадзор, в частности, потребовал удалить новости об обстреле российскими ракетами украинского города Винницы, в результате которого погибли десятки человек, а также новость о числе погибших мирных жителей украинского Мариуполя, который на протяжении нескольких месяцев был в осаде российских войск.

В редакции казахстанского издания заявили, что не намерены исполнять запросы российского ведомства и "удалять указанные или любые другие новости о войне в Украине и продолжит ее освещение вне зависимости от того, какого мнения по этому поводу придерживаются в российском ведомстве, ответственном за военную цензуру". В редакции "Власти" подчеркнули, что деятельность издания не регулируется российскими законами и надзорными ведомствами.

Это не первое требование Роскомнадзора об удалении материала в адрес казахстанских СМИ с начала военного вторжения России в Украину. В середине ноября Роскомнадзор обратился в казахстанский информационный портал Аrbat.media с требованием удалить статью, в которой говорилось о положении дел на войне в Украине.

В августе российское ведомство потребовало удалить статью об отношении россиян к войне в Украине, опубликованную казахстанским информационным порталом Ratel.kz

Единственным казахстанским изданием которое выполнило требование Роскомнадзора и удалило новость о войне в Украине стал сайт Newtimes.kz. В редакции объяснили решение нежеланием "лишать аудиторию России доступа к информации".

Официальной реакции властей Казахстана на требования российского регулятора не последовало.