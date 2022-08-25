РКН заблокировал новостной агрегатор True Story через 3 дня после его запуска 

Роскомнадзор заблокировал новостной агрегатор The True Story, который создал бывший глава "Яндекс.Новостей" Лев Гершензон.

Комментируя произошедшее, Гершензон констатировал, что сервис "планово входит в следующую стадию – теперь на территории РФ его можно читать только из-под VPN".

Лев Гершензон возглавлял сервис "Яндекс.Новости" с 2005 по 2012 год. После он неоднократно критиковал "Яндекс" за информационную политику – в частности, за цензурирование сообщений оппозиционных СМИ.

С началом полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины бывший руководитель "Яндекс.Новостей" призвал своих бывших коллег не скрывать правду о войне, чтобы не быть "соучастниками ужасного преступления".

22 августа Гершензон запустил в режиме бета-версии сайт The True Story, собирающий в одном месте публикации различных независимых СМИ. Он пообещал, что в новом проекте не будет цензуры, и заявил, что его цель – помочь притеснённым в России изданиям. Сам Лев Гершензон живёт в Берлине.