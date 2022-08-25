РКН заблокировал новостной агрегатор True Story через 3 дня после его запуска 

Роскомнадзор заблокировал новостной агрегатор The True Story, который создал бывший глава "Яндекс.Новостей" Лев Гершензон.
Комментируя произошедшее, Гершензон констатировал, что сервис "планово входит в следующую стадию – теперь на территории РФ его можно читать только из-под VPN".
Лев Гершензон возглавлял сервис "Яндекс.Новости" с 2005 по 2012 год. После он неоднократно критиковал "Яндекс" за информационную политику – в частности, за цензурирование сообщений оппозиционных СМИ.
С началом полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины бывший руководитель "Яндекс.Новостей" призвал своих бывших коллег не скрывать правду о войне, чтобы не быть "соучастниками ужасного преступления".
22 августа Гершензон запустил в режиме бета-версии сайт The True Story, собирающий в одном месте публикации различных независимых СМИ. Он пообещал, что в новом проекте не будет цензуры, и заявил, что его цель – помочь притеснённым в России изданиям. Сам Лев Гершензон живёт в Берлине.
- После начала войны Роскомнадзор заблокировал сотни независимых СМИ. Крупнейший новостной сервис "Яндекс.Новости" по закону вынужден не показывать на них ссылки. Бывшие сотрудники "Яндекса" утверждают, что проект модерирует часть сообщений по указанию государства. Основатель поисковика Аркадий Волож и генеральный директор компании Тигран Худавердян были внесены в санкционный список Евросоюза за то, что их сервис "продвигает в поисковой выдаче риторику российских государственных СМИ" и исключает из неё контент с критикой Кремля.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.