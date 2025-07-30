Роскомнадзор заблокировал сервис Ookla Speedtest, позволяющий замерять скорость соединения пользователей с интернетом. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В ведомстве это решение объяснили "выявленными угрозами безопасности работы сети связи". О чём именно идёт речь не уточняется. В 2024 году газета "Известия" писала, что сервис будет заблокирован в России из-за возможного сотрудничества американской компании со спецслужбами США и "рисков кибератак".

Заявлялось, что инициативу поддержали представители Госдумы и ФСБ. Сообщалось, что под запрет могут попасть и остальные иностранные сервисы для замера скорости доступа.

В том же году подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования запустил аналогичный Speedtest сервис "Просеть". В отличие от Speedtest, способного работать через веб-браузеры, "Просеть" доступна только как приложение для Android-телефонов. Оно выложено в российский магазин RuStore.

Американский сервис Speedtest был запущен в 2006 году. Блокировка произошла на фоне массовых отключений мобильного интернета в стране и перебоев со стационарной связью в регионах. Власти объясняют ограничения мобильной сети мерами безопасности, принятыми из-за войны в Украине, стационарная связь, вероятно, испытывает проблемы из-за блокировок Роскомнадзором.