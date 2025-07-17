Роберт Фицо заявил о поддержке 18-го пакета санкций против России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна 18 июля поддержит 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза.

Ранее Братислава блокировала принятие санкций из-за плана Еврокомиссии полностью отказаться от импорта российского газа с 2028 года. Власти опасались дефицита топлива, роста цен и возможных исков со стороны "Газпрома".

По словам Фицо, он договорился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о гарантиях, касающихся цен на газ.

"На данном этапе уже было бы контрпродуктивно продолжать завтра блокировать 18-й пакет санкций. На данный момент все варианты исчерпаны, и сохранение нашей позиции по блокированию уже угрожает нашим интересам", — заявил премьер в видеообращении в фейсбуке.

Ранее Фицо допускал поддержку пакета при условии, что Еврокомиссия и партнёры предоставят Словакии меры защиты от последствий прекращения поставок из России — в частности, ограничения на транзитные сборы за альтернативный газ.

Помимо Словакии, возражения против нового пакета санкций ранее высказывали Мальта, Греция и Кипр. Они выступают против инициативы снизить потолок цен на российскую нефть. Предполагается, что предельная стоимость будет установлена на 15% ниже средней рыночной за последние 10 недель.