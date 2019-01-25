Четверть рабочих мест в США может перейти к роботам в ближайшие годы

В ближайшие годы четверть нынешних рабочих мест в Соединенных Штатах может перейти к роботам. Такой прогноз содержится в докладе Брукингского института в Вашингтоне, обнародованном в четверг, сообщает агентство Associated Press.

В отчете говорится, что около 36 миллионов американцев занимают рабочие места, которые имеют «высокую степень подверженности» автоматизации - это означает, что, по крайней мере, 70 процентов их функциональных задач могут вскоре быть выполнены машинами. Среди тех, кто наиболее подвержен риску, - повара, официанты и другие работники общественного питания, водители грузовиков и конторские служащие.

«Эта часть населения будет нуждаться в быстром повышении квалификации, переподготовке или смене работы», - говорит Марк Муро, старший научный сотрудник Брукингского института и основной автор доклада. По прогнозу Муро, период роботизации четверти рабочих мест может занять «от нескольких лет до двух десятилетий». Но вполне вероятно, что следующий экономический спад ускорит этот процесс, поскольку предприятия, как правило, стремятся внедрить новые технологии, сокращая затраты, увольняя работников.

Новые достижения в области искусственного интеллекта могут резко расширить применение роботов. Соперниками американских рабочих станут не только промышленные и складские роботы, в ближайшие годы появятся различные киоски самообслуживания и компьютеризированные консьержи в отелях, предсказывают авторы доклада.

Многие экономисты считают, что автоматизация в целом положительно влияет на рынок труда. Это может привести к экономическому росту, снижению цен и увеличению спроса, а также созданию новых рабочих мест, которые компенсируют исчезающие. Те рабочие места, которые в основном сохранятся, будут требовать не только высшего образования, но и навыков межличностного общения и эмоциональной отзывчивости. «Эти высокооплачиваемые работы требуют больших творческих способностей и умений решать проблемы, - говорит Матиас Кортес из Йоркского университета в Торонто. - Новым технологиям будет сложно их заменить».