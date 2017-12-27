Российские агенты могут разыскивать Родченкова в США - адвокат

Григорий Родченков, бывший директор российского "Антидопингового центра", скрывающийся в США, должен исходить из того, что российские агенты пытаются определить его местонахождение в Соединенных Штатах, поэтому ему необходимо усилить меры предосторожности. Такое предупреждение сделал официальный представитель американского правительства, сообщил новостной службе Yahoo адвокат Родченкова Джим Уолден.

Уолден назвал сложившуюся ситуацию "крайне напряженной". "Если у них появится возможность, они его ликвидируют", - заявил адвокат Родченкова в интервью корреспонденту Yahoo News Майклу Изикоффу.

Григорий Родченков, возглавлявший российское "Антидопинговое агентство" в течение 9 лет до 2015 года, представил комиссии Всемирного антидопингового агентства свидетельства масштабного применения допинга российскими спортсменами, в том числе призерами и победителями Олимпиады в Сочи и потенциальной причастности к этому представителей российских государственных структур. В январе 2016 года Родченков, считая, что ему угрожает опасность в России, уехал в Соединенные Штаты. В феврале 2016 года скоропостижно скончались два российских коллеги Родченкова, которые якобы были готовы подтвердить его показания.

Представители ФБР и российского посольства отказались комментировать эту информацию. Григорий Родченков сейчас скрывается в Соединенных Штатах в рамках программы защиты федеральных свидетелей. Тем не менее, по словам его адвоката, в последнее время были предприняты дополнительные меры по обеспечению его безопасности. Тревогу адвоката вызвал факт предъявления российского ордера на арест Родченкова по обвинениям, выдвинутым российскими властями в тот день, когда он был вызван на собеседование о предоставлении ему иммиграционного статуса в иммиграционную службу США, Адвокат подозревает, что у Москвы была информация об этом собеседовании, и она пыталась помешать его клиенту получить вид на жительство в США.