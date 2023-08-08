"Родина-мачеха". Соцсети о замене советского герба на украинский

В Киеве завершается обновление памятника "Родина-мать". Вместо советского герба на щите в левой руке статуи теперь будет украинский трезубец.

Эта символическая замена многими безусловно приветствуется.

Марина Барановская:

Еще полчаса - и я в Киеве. Сердце колотится так, будто я иду на первое в жизни свидание.

А в Киеве сегодня утром установили наш герб на Родину-мать.

И он смотрится так, будто всю жизнь там был.

Юрий Чевордов:

Самый важный символизм в Родине-матери состоит в том, что смотрит она все же на восток. Можно поменять щит, меч, в данном случае это детали, главное, что концептуально, скульптура развернута изначально правильно и указывает с какой стороны угроза.

Это вызывает скрежет зубов в Москве.

Мария Захарова:

В этом вся сущность киевского режима и возглавляемых им киборгов. Мать нельзя переименовать. Она одна. И единственное, что с ней можно сделать, любить. А это они не умеют.

Валентин Богданов:

Родина-мать как была так и осталась со щитом. Зато теперь НА щите Украина. Неужели они сами не понимают горечь этой иронии?

Борис Корчевников:

Не надо думать, что остатки украины снимают советский герб с Родины-матери, что это продолжение бесславной украинской декоммунизации.

Нет, фашистское государство, как бес от креста, тресётся от символа Победы над фашизмом. От символа русской несломленности и русского духа.

Они могут втирать сейчас всё, что угодно, вешая на памятник победы над фашизмом свой нелепый тризуб, но правда в одном: им не советское ненавистно, им Победа отвратительна.

Потому что эта Победа - хоть и была под безбожными символами, которые и у нас многим совсем не близки, - но это была христианская Победа. И это победа - над ними.

Победа ещё жившего в том поколении православного русского духа.

Это была Победа России - не временной советской, а вечной - земной и небесной.

И именно такую Россию они ненавидят.

А бесам мало ненавидеть. Бесам нужно показательное святотатство - это часть бесовской природы.

Поэтому они уродут не ими построенную Родину-маму.

Николай Стариков:

Трезубец тянут на щит Родины- матери.

Хазарскую тамгу.

А ведь про планы Польши нам понятно - исторический реванш. Так и здесь тоже самое. Только все гораздо глубже.

Это не попытка исторического реванша Бандеры, Петлюры и Мазепы против России.

Хазарский каганат старается взять реванш против князя Святослава Игоревича и всей Руси.

Ольга Скабеева:

Придет время, и мы вернем герб СССР.

Впрочем, даже в среде тех, кого нельзя причислить к советским патриотам или украинофобам, шаг украинских властей обсуждают с интересом и подчас с сомнениями.

Иван Курилла:

На щите вместо герба СССР - тризуб.

То есть Родина-мать теперь не Советский Союз, а Украина. Но выглядит точно так же.

Символически сильное решение, конечно, в которое можно вписать разные смыслы.

Геннадий Гуфман:

Но если предыдущая родина, как думают некоторые, была «злой мачехой», разве можно ее превратить в «заботливую мать», заменив один декоративный элемент?!

Анатолий Несмиян:

Откровенно говоря, более разумно в таком случае было бы вообще снести памятник как таковой, раз возобладал подход к отрицанию прошлого. От того, что вместо одного герба навесили другой, история памятника, а значит, и его символьное содержание, не меняется.

Кстати, в России не слишком всё отличается. Когда 9 мая заколачивают Мавзолей крашеной фанерой - это ровно то же самое отрицание истории, «культура отмены», что и смена герба в Киеве. В этом смысле истошные вопли патриотической общественности по поводу киевской Матери-Родины выглядят несколько натянутыми - тогда включайте негодование и по отечественным аналогам дикости и варварства. Или это другое?

Кирилл Шулика:

Родину-мать в Киеве надо так и оставить. На обломок былой империи пытаются нацепить что-то современное. Но облом империи все равно проступает.

Вообще лучше, чем эта фото ничего не символизирует нынешнюю Украину. Над скульптурой начал работать Вучетич, но он умер, а завершал проект скульптор по фамилии Бородай. Открывал ее Брежнев. А теперь вот герб Украины, на покорябанных остатках советского герба.

Екатерина Барабаш:

Вероятно, я живу в самой счастливой стране, населённой самым счастливым народом. В этой стране у этого народа давно решены все проблемы. Кроме одной, проклятой, чтоб её: как сделать так, чтобы руководство Украины прислушалось к нему, к нашему народу, и поняло бы наконец, что менять на скульптуре матери-родины в Киеве советский герб на тризуб ужасно, ужасно бестактно?