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“Родина не жопа президента, которую надо мусолить…” | Грани времени с Мумином Шакировым

“Родина не жопа президента, которую надо мусолить…” | Грани времени с Мумином Шакировым
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“Родина не жопа президента, которую надо мусолить…” | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Какие слова подрывают авторитет российской армии: оппозиционеры–одиночки, находясь в России, продолжают выступать против войны в Украине • Легко ли быть русским за пределами России? • Рубль легкого поведения: крутые горки российской валюты

• Какие слова подрывают авторитет российской армии? Оппозиционеры – одиночки, находясь в России, продолжают выступать против войны в Украине. Как долго их намерена терпеть власть, которой удалось полностью зачистить улицы от массовых протестов? • Легко ли быть русским за пределами России? Кто автор фразы "Паспорт хорошего русского", которая рассорила либеральную общественность в стране и за ее пределами? Как надо помогать эмигрантам из России, которые выступают против войны в Украине и политики Владимира Путина • Рубль легкого поведения. Крутые горки российской валюты. Куда вкладывать деньги, когда правила игры устанавливает военная экономика, а экспорт доминирует над импортом? Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политологом Александром Морозовым, с российским юристом и общественным деятелем Марком Фейгиным, с инвестором и экономистом Евгением Коганом.

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