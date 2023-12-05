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Родные военных: Авдеевку приказали взять к "Прямой линии" с Путиным

Более ста родственников российских мобилизованных написали обращение к Владимиру Путину, в котором рассказали о том, что их родных кидают на "мясные штурмы" украинского города Авдеевка, чтобы взять его к "Прямой линии" с президентом России, которая намечена на 14 декабря, или к Новому году. Об этом сообщает издание "Важные истории", в распоряжении которого, как утверждается, это обращение есть.

В его тексте также говорится, что командование распорядилось отправлять на штурм Авдеевки даже военнослужащих с ранениями средней тяжести.

Одна из жён мобилизованных рассказала "Важным историям", что, по словам её мужа, военные "там ходят по трупам, ими просто всё завалено".

Родственники просят Путина разобраться с "признаками намеренного истребления" мобилизованных.

  • Российская армия начала массированный штурм города Авдеевка Донецкой области Украины, который находится под контролем украинской армии, в начале октября. Захват области целиком - одна из целей, которую, по данным разных источников, поставил перед своими подчинёнными Владимир Путин.
  • С середины ноября военные эксперты отмечают успехи россиян на этом направлении и предполагают, что вскоре город действительно будет взят, однако ценой огромных потерь. Украинская сторона утверждает, что за день уничтожает под Авдеевкой до тысячи российских солдат. Проверить эти данные в условиях активных боевых действий невозможно.
  • Минобороны России и Украины число своих потерь по-прежнему не озвучивают.

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