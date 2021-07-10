Рогозин сообщил о подготовке модуля "Наука" к скорому запуску к МКС

Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", который в июле должен отправиться к МКС, заправлен. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он написал в своём Telegram-канале, модуль заправлен заправлен компонентами ракетного топлива", сообщило агентство ТАСС.

Модуль "Наука" предназначен для работ в рамках российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов.

С началом эксплуатации лабораторного модуля российский сегмент Международной космической станции получит возможности для обустройства новых рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. Вместе с новым модулем на станцию прибудут каюта для третьего члена экипажа, европейский мнипулятор ERA для работ в открытом космосе. Появится и вторая туалетная кабина.

Запуск лабораторного модуля запланирован на 21 июля, а стыковка с МКС - на 29 июля.

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Международная космическая станция (МКС) эксплуатируется с конца 1998 года. Это совместный международный проект с участием 14 стран: США, Японии, Канады, России и 10 стран, входящих в Европейское космическое 10 стран.