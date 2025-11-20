Роман Стивена Кинга "Оно" начали отзывать из продажи

Тираж романа Стивена Кинга "Оно" отозван с продажи для актуализации маркировки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе издательства АСТ. Ранее книга начала исчезать с маркетплейсов Ozon и Wildberries, а также из книжных магазинов, пишет ТАСС.

Об изъятии сообщили в Новосибирской области. "Начальник сказал, что есть распоряжение убрать роман Кинга, продаваться он не будет. Это не решение какого-то одного издательства, а именно общее решение по конкретному произведению", — рассказали в одном из магазинов изданию Infopro54.

Телеграм-канал "Сибирский экспресс" отметил, что русскоязычная версия исчезла из маркетплейсов, тогда как англоязычное издание оставалось доступным.

Причины снятия книги официально не раскрывались. В объединённой компании Wildberries и Russ заявили, что "строго соблюдают" российское законодательство и не допускают к продаже "продукцию, запрещенную на территории РФ, а также правилами площадки". Чем именно нарушает требования роман "Оно", не уточняется.

Пользователи в соцсетях связывали изъятие с содержанием книги. В романе есть упоминание ЛГБТ, произведение также включает сцены насилия, эпизод групповой сексуальной сцены с участием подростков и сцену избиения гея.

Роман "Оно" опубликован в 1986 году. По сюжету семеро детей из города Дерри объединяются в "Клуб неудачников", чтобы сразиться с сверхъестественным существом, принимающим облик страхов своих жертв, чаще всего — клоуна.