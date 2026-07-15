"Росатом" заявил о гибели главного инженера ЗАЭС после удара ВСУ

В результате удара беспилотника ВСУ днём 15 июля погиб главный инженер подконтрольной России Запорожской АЭС Александр Яковлев. Об этом заявил глава корпорации "Росатом" Алексей Лихачёв, комментарий которого публикует пресс-служба "Росатома".

Как утверждается в сообщении, "дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС Тойота «Камри» на границе промышленной площадки станции и г. Энергодар". Вместе с главным инженером Александром Яковлевым погиб водитель.

В сообщении атака названа "терактом", а западные государства обвинены в "прямом поощрении киевского режима к наращиванию террористических актов". За последние два месяца, как утверждается, были убиты 13 и ранены 48 человек (вероятнее всего, имеются в виду сотрудники Запорожской АЭС или жители Энергодара, где она расположена). В сообщении также говорится, что от МАГАТЭ ожидают "оперативной, конкретной и чёткой реакции".

Украинские военные, как и МАГАТЭ, пока не комментировали сообщение "Росатома".

Запорожская АЭС была оккупирована российскими войсками в марте 2022 года и с тех пор находится под контролем России. Александр Яковлев, как следует из сообщений украинских СМИ, работал на станции ещё до её оккупации, занимал должность заместителя директора по эксплуатации. В апреле 2022 года он комментировал работу станции в условиях российской оккупации. Данных о том, когда он перешёл на работу в "Росатом" и стал главным инженером станции, нет.