Росавиация закрыла аэропорты юга России до начала марта

Росавиация объявила о закрытии аэропортов юга России до начала марта в связи с осложнением обстановки вокруг Украины.

До утра 2 марта приостановлена работа аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя ( в аннексированном Россией Крыму).

Одновременно стало известно, что отменены все рейсы из аэропорта Волгограда.

Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим приезжать в аэропорты.

Как следует из табло московского аэропорта Шереметьево, в настоящее время отменены 47 рейсов, преимущественно в южном и юго-западном направлении. Среди них рейсы в Анапу, Сочи, Воронеж, Волгоград и в Хургаду (Египет).Еще девять рейсов задержаны.

Кроме того, девять и восемь рейсов соответственно отменены из Домодедова и Внукова. Ещё более 20 задержаны.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о временном прекращении обучения в школах в районах, граничащих с Украиной. Аналогичные меры приняты в Брянской области и северных районах аннексированного Россией Крыма.