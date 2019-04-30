Куратор "российского расследования" в минюсте США подал в отставку

Заместитель генерального прокурора США Род Розенстин, курировавший «российское расследование» спецпрокурора Роберта Мюллера, подал заявление об отставке. Он лично вручил своё заявление президенту Дональду Трампу в Овальном кабинете.

В мае 2017 года именно Род Розенстин принял решение назначить бывшего директора Федерального бюро расследований Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования возможного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Из недавно обнародованного купированного отчета Мюллера следует, что он не нашел доказательств сговора избирательного штаба Дональда Трампа с Москвой, однако вмешательство Кремля в американский внутриполитический процесс считается доказанным. Вопрос о том, препятствовал ли Трамп правосудию остается открытым.

Розенстин, отмечают политические эксперты, находился у Трампа то в милости, то в опале. Критика Розенстином действий директора ФБР Джеймса Коми была использована Трампом для отстранения Коми от должности, но, с другой стороны, Розенстин вызвал назначением Мюллера раздражение Трампа и стал объектом критики президента. Газета New York Times сообщала, что после увольнения Коми Розенстин обсуждал в узком кругу возможность тайной записи своих разговоров с Трампом и вариант досрочного прекращения полномочий президента в случае готовности членов его кабинета прибегнуть к 25-ой поправке к конституции, предусматривающей такую возможность. Род Розенстин заявил, что это ложь.

После завершения расследования Мюллера Розенстин поддержал позицию Генерального прокурора Уильяма Барра об отсутствии оснований для возбуждения дела о препятствии правосудию со стороны президента Трампа. Розенстин также поддержал обнародование только сокращенной версии 448-страничного доклада Мюллера, чем вызвал гнев законодателей-демократов в Конгрессе. В докладе описывается ранее неизвестный эпизод, в котором заместитель генпрокурора сопротивлялся попыткам Трампа заставить его взять на себя вину за увольнение Коми.

Джеффри Розену, преемник Розенстина на посту заместителя генерального прокурора должен быть утвержден в это должности Сенатом.