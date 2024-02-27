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Росфинмониторинг заблокировал счета бывшему депутату Госдумы Геннадию Гудкову

Росфинмониторинг заблокировал российские банковские счета бывшему депутату Госдумы Геннадию Гудкову. Его имя было внесено в так называемый список экстремистов и террористов ведомства, куда попадают обвиняемые по уголовным делам по соответствующим статьям УК.

Ранее о возбуждении таких дел против Гудкова не сообщалось. Оппозиционер живёт в Болгарии. Изданию "Сота" он сказал: "Я не замечал, чтобы последние 67 лет я занимался террором, это не мой метод".

Гудков возглавляет общественное движение "За свободную Россию!" Политик неоднократно высказывался против российского вторжения в Украину.

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