Росгосцирк закупил каски и бронежилеты для гастролей в Донецке

Российская государственная цирковая компания (Росгосцирк) закупила каски и бронежилеты на 2,3 миллиона рублей для своих сотрудников, которые поедут на гастроли на контролируемых Россией территории Донецкой и Луганской областей Украины. Контракт на сайте госзакупок обнаружило издание "Полигон медиа".

Договор на приобретение касок и бронежилетов нужно исполнить до конца марта этого года. Количество снаряжения, которое требуется закупить, не указывается.

Как сообщает "Сирена", Росгосцирк ранее уже проводил гастроли на занятых российской армией территориях. В августе прошлого года российские артисты выступали в Луганске.

В Росгосцирке состоят 36 стационарных и пять цирков-шапито. На сайте компании размещены ссылки на программу "Мы вместе", которая собирает помощь для российских солдат, воюющих в Украине.