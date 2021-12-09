Росгвардеец из Петербурга получил литературную премию за детскую книгу

Сотрудник Росгвардии из Петербурга Алексей Абрамов стал лауреатом третьей степени Международного конкурса имени Станислава Лема в номинации "Фэнтези". Его наградили за книгу для детей "Подземелье в облаках". Первое место отдали писателю Стивену Кингу, а второе место - Стивену Эриксону из Канады. Об этом говорится на сайте регионального Управления вневедомственной охраны.

Литературный фестиваль, на котором вручили премию Абрамову, организовал "Интернациональный союз писателей". На сайте проекта говорится, что это "крупнейшая в мире организация профессиональных писателей". Союз объявил результаты конкурса в конце ноября вместе с еще пятью литературными премиями, которые он организует.

По данным Sota, чтобы стать лауреатом премии, надо заплатить деньги. Участие в конкурсе стоит от 13 до 59 тысяч рублей. Бесплатное участие получают авторы лишь "из социально незащищенных групп".

Издание уточняет, что звание лауреата третьей степени, которого удостоился росгвардеец Абрамов, доступно в рамках "пакета участника-спонсора". Те, кто внесет максимальную сумму – 59 тысяч рублей, попадают в короткие списки претендентов на премии. Участники со статусом "VIP-cпонсоры" автоматически попадают в шорт-лист и получают диплом финалиста. Платил ли росгвардеец какие-либо деньги, неизвестно.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Ранее "Интернациональный союз писателей" попадал в скандалы из-за того, что в их литературных премиях участвовали люди, которые на них не заявлялись. В 2020 году писатели Илья Кукулин, Валерий Печейкин и Галина Рымбу опубликовали протестное письмо, в котором попросили не считать их лауреатами премии, поскольку они не принимали участия в конкурсе. Глава "Союза" Александр Гриценко объяснял это тем, что для участия в премиях не обязательно желание самих авторов, претендентов могут выдвигать и номинанты. Скандал Гриценко связывал с "политическими разногласиями" в среде известных писателей, драматургов и журналистов.