Росгвардейцы, похитившие человека, получили условные сроки

В Гудермесе суд приговорил к двум годам условного лишения свободы бывших сотрудников Росгвардии Бекхана Абдурашидова и Аслана Дукаева, которые в 2017 году задержали в Дагестане местного жителя Алексея Кардашова и вывезли его в Чечню, после чего мужчина пропал. Суд признал росгвардецйев виновными в превышении должностных полномочий, при этом из дела исключили обвинение в похищении человека.

В 2017 году четверо росгвардийцев вывезли из Дагестана в Чечню аптекаря Алексея Кардашова - его подозревали в сбыте психотропных веществ. По данным "Команды против пыток", в Гудермесе, куда увезли задержанного, похитители сняли все деньги с его карточки и присвоили себе его автомобиль.

Спустя два года сотрудников Росгвардии объявили в розыск. Двух из них, Бекхана Абдурашидова и Аслана Дукаева, нашли и арестовали. При этом на вынесении приговора присутствовал только Дукаев. По некоторым данным, Абдурашидов был завербован в СИЗО и уехал воевать в Украину.

Ещё одним обвиняемым по делу является таксист из Грозного Саид-Магомед Омаров. Ему инкриминируют убийство аптекаря, хотя изначально Омаров проходил по делу как свидетель: именно он дал показания против росгвардейцев.

Издание Кавказ.Реалии отмечает, что таксист стал обвиняемым после того, как расследование уголовного дела передали из Дагестана в Чечню, и что признательные показания он дал после пыток. Официально следствие считает, что сотрудники Росгвардии незаконно вывезли Кардашова в Чечню и зачем-то оставили там с Омаровым, после чего таксист якобы убил аптекаря в ходе возникшей между ними ссоры. При этом тело убитого не найдено до сих пор.