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Росгвардия провела учебный теракт в школе, не предупредив об этом детей 

В Геленджике сотрудники Росгвардии в масках и с автоматами ворвались в школу №1 в рамках, как позже заявили местные власти, "учений о террористическом захвате". По свидетельствам некоторых из учеников, ворвавшиеся произвели несколько холостых выстрелов в воздух.

При этом никто из школьников и их родителей не был предупреждён о проведении учений. Родители учеников пожаловались на это мэру города, по их словам дети сильно испугались, многие плакали.

Комментируя произошедшее, в мэрии Геленджика заявили, что "при проведении учений были приняты все меры безопасности", а "учащимся школы по системе оповещения было разъяснено, что проводится тренировка, и дан инструктаж по действиям". Никто из учеников этого не подтверждает.

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