Роскомнадзор блокирует сайт ROAR. Он публикует стихи о войне в Украине

Роскомнадзор начал блокировать сайт издания ROAR – Russian Oppositional Arts Review ("Вестник оппозиционной русскоязычной культуры"), публикующий материалы о войне в Украине. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си. Ведомство объясняет блокировку указанием на якобы распространение сайтом "недостоверной общественно значимой информации о проводимой Вооружёнными Силами Российской Федерации специальной военной операции, её форме, способах ведения боевых действий, а также информацию об атаках на объекты гражданской инфраструктуры, многочисленных жертвах среди гражданского населения Украины и в рядах Вооружённых сил Российской Федерации".

Сайт ROAR был создан писательницей Линор Горалик после начала российского вторжения в Украину. Он собирает литературные и художественные высказывания о войне в Украине и свидетельства о ней. На сайте публикуются стихи, эссе, визуальные и аудио-работы российских писателей, поэтов, музыкантов и художников, выступающих против войны, с осуждением действий российских властей.

Ранее Горалик написала в фейсбуке, что Роскомнадзор потребовал от провайдера ROAR удалить сайт. По её словам, провайдер сообщил, что "ничего делать не собирается".

"Как издатель и главный редактор ROAR, я уже сейчас с нетерпением жду момента, когда мой проект можно будет закрыть навсегда, - то есть момента, когда больше не будет нужды маркировать определенный сегмент русскоязычной культуры в качестве стоящего в оппозиции к преступному российскому режиму, - просто потому, что этот режим прекратит свое существование", - говорила ранее Горалик.

После начала войны Роскомнадзор заблокировал более 5 тысяч сайтов, а также социальные сети Twitter, Facebook и Instagram.