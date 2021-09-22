Роскомнадзор создаёт единый реестр соцсетей

Роскомнадзор начал создавать единый реестр соцсетей. В настоящий момент в него включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, "ВКонтакте" и "Одноклассники", говорится в сообщении на сайте ведомства.

С помощью реестра Роскомнадзор будет контролировать, как соцсети соблюдают российское законодательство и удаляют запрещённый контент.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами находить и блокировать противоправную информацию. За нарушение грозят штрафы и ограничения. Например, весной Роскомнадзор также прибегал к замедлению работы Twitter из-за сообщений, которые якобы содержали детскую порнографию, пронаркотический и суицидальный контент.

В апреле суд штрафовал соцсеть TikTok за отказ удалить контент об акции протеста. По данным властей, публикации призывали подростков к участию в несогласованных акциях.

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