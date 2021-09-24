Роскомнадзор потребовал от КПРФ удалить анонс акции 25 сентября

Роскомнадзор потребовал от редакции официального сайта КПРФ удалить анонс акции протеста против итогов выборов в Госдуму, которая должна пройти 25 сентября в Москве.

Об этом сообщили кандидаты в депутаты от КПРФ Сергей Обухов и Валерий Рашкин.

В КПРФ заявляли, что акция должна пройти в форме встречи с депутатами и не требует согласования. Однако в Роскомнадзоре считают иначе. В письме ведомства говорится, что в анонсе на сайте КПРФ был опубликован призыв к участию в несогласованной акции. Ведомство пригрозило блокировкой сайта.

В результате анонс был удалён, однако информация об акции протеста осталась на сайте в другом месте.

Накануне вечером в Москве - также в формате встречи с депутатом - прошёл народный сход в поддержку кандидата в Госдуму от КПРФ Михаила Лобанова и против объявленных результатов парламентских выборов. В нём участвовали около ста человек. Несколько участников были задержаны и впоследствии отпущены. На ночь в ОВД оставили доверенное лицо Лобанова Ивана Шматина.

Участники единогласно проголосовали за резолюцию против фальсификации результатов выборов через электронное голосование.

Таже в четверг в Москве полицейские задержали муниципального депутата Сергея Власова и еще двоих участников протестного митинга КПРФ на Пушкинской площади 20 сентября - Александра Богомолова и Артёма Бобрикова. Полицейские также приходили домой к другим активистам.

Группа московских кандидатов в Госдуму от разных политических сил, включая КПРФ и "Яблоко", накануне создала коалиционный комитет за отмену дистанционного электронного голосования. Именно оно, по их мнению, стало главным механизмом фальсификаций в Москве. Многие из кандидатов, подписавших заявление о комитете, были поддержаны "Умным голосованием" сторонников Алексея Навального. Члены комитета заявили, что будут готовить массовую акцию протеста. По всей видимости, речь не идёт об акции КПРФ 25 сентября.

Сторонники Навального заявляют, что поддерживают протесты против итогов выборов, однако сами прямо к участию в них не призывают и анонсы акций не публикуют.

Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов в четверг заявил, что проверка электронного голосования не выявила взломов и вбросов. Венедиктов отреагировал на заявления ещё одного кандидата – Анастасии Брюхановой, которая утверждала, что раскрыла механизм вбросов.