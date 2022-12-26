Роскомнадзор сможет блокировать сайты с "пропагандой ЛГБТ"

Роскомнадзор сможет без суда блокировать сайты, на которых, по мнению ведомства, будет содержаться информация, пропагандирующая так называемые нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию и смену пола.

Согласно распоряжению правительства России, опубликованному в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации, так называемая "ЛГБТ-пропаганда" включена в перечень контента для внесения в реестр запрещенной в России информации в интернете. Решения о блокировке в соотстветствии с этим перечень принимает именно Роскомнадзор.

Реестр был создан в 2012 году. Первоначально в него включили такие основания для блокировки сайтов, как распространение детской порнографии, информации об изготовлении наркотиков и о способах совершения самоубийства. Впоследствии добавились и другие основания, в частности распространение материалов, признанных судом экстремистскими.

Распоряжение правительства связано с принятым недавно законом о запрете так называемой пропаганды ЛГБТ в интернете, СМИ, книгах, кино и рекламе. Запрет, в отличие от прежде действовавшего запрета на "пропаганду ЛГБТ" для несовершеннолетних, распространяется на все категории населения, за нарушения предусмотрены крупные штрафы. Правозащитные организации и представители ЛГБТ-сообщества называют закон дискриминационным, отмечая, что "пропагандой ЛГБТ" власти могут счесть фактически любую информацию о гомосексуальности и трансгендерности.