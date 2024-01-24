Роскомнадзор тестирует блокировку мессенджеров на Дальнем Востоке

В Приморском и Хабаровском краях, в Амурской области, в Якутии и на Сахалине жители жалуются на проблемы с доступом к мессенджерам Telegram и WhatsApp. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Заместитель министра инфокоммуникационных технологий Якутии Андрей Суслов заявил, что сбои в работе Telegram и WhatsApp связаны с профилактическими работами, согласованными с Роскомнадзором. "На данный момент, все линии связи и сотовые операторы работают в штатном режиме. Сбой работы мессенджеров временно связан с профилактическими работами, согласованными с Роскомнадзором", – сказал чиновник.Мессенджеры доступны только через VPN.

На Камчатке в министерстве цифрового развития заявили, что не знают, в чем причина перебоев в работе мессенджеров. "Были проведены переговоры с операторами сотовой связи, в компаниях заявили, что не знают причины инцидента", - рассказали в ведомстве.

Пользователи Telegram в Хабаровском крае рассказали, что не могли отправить сообщения, загрузить картинки. Отмечается, что аналогичные проблемы наблюдались в регионе 17 января, а до этого - в январе 2022 года.

Читатель Сибирь.Реалии из Омска сообщил, что у оператора Tele2 тоже не работают мессенджеры.

По данным сервиса Сбой.рф, наибольшее количество жалоб на проблемы в работе WhatsApp поступило из Хабаровского края, Новосибирской области, Москвы, Приморского края, Санкт-Петербурга, Амурской области и Якутии. Кроме того, проблемы зафиксированы в Еврейской автономной области, Магаданской области, Красноярском крае и других регионах.